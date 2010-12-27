Завтра в Выборге отключат холодную воду

Завтра, 18 июля, в Выборге в течение восьми часов не будет холодной воды. Об этом сообщает ОАО "Управляющая компания по ЖКХ".
С 9:00: до 17:00 на участке №1 по адресу: г.Выборг, ул.Первомайская, д.10 будут менять запорную арматуру на водонапорной линии. Поэтому холодной воды не будет в следующих домах:
- ул. Первомайская д.10, д.12;
- ул. Ульяновская, д.13, д.16;
- ул. Ленинградское шоссе д.21а.
Также работы по замене запорной арматуры будут проводиться на водонапорной линии по адресу: г.Выборг, ул.Приморская, д.36. Холодной воды не будет с 9:00 до 17:00 на:
- ул. Приморская д.36, д.38;
- пр-т Победы д.6, д.8а, д.10, д.12, д.14
Ранее мы сообщали о том, что садоводство под Пушкином оставили без воды до конца недели.
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