Завтра в Выборге отключат холодную воду

18 июля 2018 года с 09:00 до 17:00 будет отключена холодная вода по некоторым адресам.

Завтра, 18 июля, в Выборге в течение восьми часов не будет холодной воды. Об этом сообщает ОАО "Управляющая компания по ЖКХ".

С 9:00: до 17:00 на участке №1 по адресу: г.Выборг, ул.Первомайская, д.10 будут менять запорную арматуру на водонапорной линии. Поэтому холодной воды не будет в следующих домах:

- ул. Первомайская д.10, д.12;

- ул. Ульяновская, д.13, д.16;

- ул. Ленинградское шоссе д.21а.

Также работы по замене запорной арматуры будут проводиться на водонапорной линии по адресу: г.Выборг, ул.Приморская, д.36. Холодной воды не будет с 9:00 до 17:00 на:

- ул. Приморская д.36, д.38;

- пр-т Победы д.6, д.8а, д.10, д.12, д.14

Ранее мы сообщали о том, что садоводство под Пушкином оставили без воды до конца недели.

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