Без воды остались жители Коммунара из-за ремонта магистрального водовода

Ремонт планируют завершить в четверг.

В Гатчинском районе Ленобласти временно отключили холодную воду. Жители Коммунары остались без воды из-за ремонта на магистральном водоводе. Об этом 5 октября рассказали в администрации Ленобласти.

Ремонтные работы идут на водоводе диаметром 500 мм. Их планируют завершить в четверг, затем начнется наполнение сетей. Подвозовом питьевой воды автоцистернами занимается сейчас Леноблводоканал.

С 7 часов утра 6 октября они будут находиться на семи адресах: Гатчинская ул., 12, Ижорская, 20, Советская, 8, Сельская, 100, Железнодорожная, а также у домов 7 и 24 по Ленинградскому шоссе. Со всеми вопросами жители могут обращаться на круглосуточную аварийную линию предприятия по номеру 8 (812) 409-00-01.

Фото: Piter.tv

