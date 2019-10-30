В ВМФ России рассказали о завершении заводских испытаний для "Волхова".

Заводские испытания второй "Варшавянки" для ТОФ завершатся в июле. Об этом в интервью для "Красной звезды" рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов. Специалист объяснил, что армия получит вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" в середине этого месяца.

Николай Евменов рассказал, что подлодки "Варшавянки" уже доказали свою эффективность в боевых действиях против сирийских боевиков из акватории Средиземного моря. Первой субмариной проекта стала "Петропавловск-Камчатский". На ней поднят российский флаг. К концу 2020 года объект прибудет на Дальний Восток.

Напомним, что в конце 2019 года на заводах заложены третья и четвертая подлодка проекта "Варшавянка". Субмарины получили название "Магадан" и "Уфа". Пятая и шестая подлодки будут заложены в 2020 году.

Подлодки "Лада" со временем сместят старые субмарины "Варшавянки".