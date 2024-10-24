Заводчицу из Петербурга обязали выплатить 170 тысяч рублей за больного щенка

Петербуржец отсудил у заводчицы компенсацию после покупки нездоровой акиты.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск горожанина к заводчице собак, обязав её выплатить более 170 тысяч рублей за продажу нездорового щенка породы американская акита. По материалам дела, 11 июня 2024 года петербуржец приобрёл у заводчицы щенка американской акиты за 80 тысяч рублей.

Уже в первые дни после покупки животное стало проявлять признаки болезни. Мужчина обратился в ветеринарную клинику, где врачи выявили у щенка алиментарный энтерит, анемию, рахит и аллергический дерматит. Кроме того, выяснилось, что у животного отсутствовал обязательный микрочип и ранее проводилось хирургическое вмешательство, о чём покупателя не уведомили. После обращения к заводчице мужчина потребовал вернуть деньги и вернуть питомца. Он самостоятельно организовал доставку собаки обратно в Армавир, однако уплаченные средства продавец возвращать отказалась. Взамен нездорового щенка владельцу передали другого — кобеля по кличке Кенсей, черно-белого окраса.

Суд установил, что заводчица нарушила условия договора, по которому обязана была передать здорового и привитого щенка. Решением Ленинского районного суда с ответчицы взыскали 80 тысяч рублей за стоимость животного, неустойку в таком же размере и компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей. Кроме того, суд назначил штраф в 85 тысяч рублей и взыскал с заводчицы госпошлину в размере 6 100 рублей.

Общая сумма выплат составила более 170 тысяч рублей.

Фото: freepik (pvproductions)