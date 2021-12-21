Президент США Джо Байден завел щенка

Немецкую овчарку назвали Коммандером.

Американский президент Джо Байден завел себе щенка немецкой овчарки. Об этом стало известно из личного аккаунта главы государства в социальной сети Twitter. Политик выложил пост с видео о его новом питомце. Известно, что собака получила кличку Коммандер. В ролике лидер страны играет с животным в мяч на газоне.

Добро пожаловать в Белый дом, Коммандер. Встречайте нового члена семьи Байденов. заявил Джо Байден

Журналисты с местного телеканала CNN уточнили, что щенка американскому лидеру подарили родственники. Пресс-секретарь супруги президента Джилл Байден Майкл Лароса подтвердил факт того, что у четы появился новый питомец. Также у семьи Байдена уже есть овчарка, которую зовут Мейджор.

Конфуз Байдена перед студентами в Южной Каролине.

Фото и видео: Twitter / President Biden

