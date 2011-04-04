Конфуз Байдена перед студентами в Южной Каролине

Глава США счел президентом Камалу Харрис.

Американский президент Джо Байден во время выступления на церемонии вручения дипломов в местном Университете Южной Каролины назвал главой государства Камалу Харрис. На самом деле чиновница находится в США в должности вице-премьера страны. Ранее лидер Белого дома уже несколько раз называл Харрис президентом при публике.

Я из Делавэра. А что касается президента Харрис мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день. Джо Байден, президент США

В том случае, если Джо Байден решит переизбираться на высший пост в США в 2024 году, он может вновь пригласить Камалу Харрис баллотироваться в вице-президенты или выбрать другого кандидата на пост. В случае его отказа баллотироваться на второй срок, Харрис автоматически станет фаворитом праймериз у демократической партии на высший пост.

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Фото и видео: Белый дом

