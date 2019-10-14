Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина

На церемонии глава Белого дома снова оконфузился.

Американский президент Джо Байден не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Ролик с выступления главы государства размещен в социальных сетях. Инцидент зафиксировали камеры во время торжественной церемонии вручения наград. Солдаты, участвовавшие в вооруженной операции на территории Ирака получили медали Почета. Когда лидер США начал произносить свою речь, он должно не мог вспомнить имя и фамилию главы Пентагона.

Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра… министра… министра Остина. Джо Байден, президент США

В Сети раскритиковали очередной эпизод с забывчивостью Байдена. Пользователь с ником Jason Zorich язвительно предложил сыграть в новый раунд игры под названием "А вот Трамп бы на его месте…?".

Сенат США поддержал увеличение предела госдолга.

Фото и видео: Белый дом