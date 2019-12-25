Сенат США поддержал увеличение предела госдолга

Документ перейдет в палату представителей. а после - на подпись Джо Байдену.

Американский сенат поддержал увеличение предела государственного долга. Об этом решении свидетельствуют результаты голосования. "За" данную инициативу выступили 50 человек, против высказались 49. Далее за документ должны проголосовать в Палате представителей. После этого постановление уйдет на подпись к президенту Джо Байдену.

Напомним, что руководитель администрации США подписал законопроект, который упрощает процедуру. Джо Байден ограничил время для обсуждения инициативы, а также запретил вносить поправки. При этом США позволяют повысить потолок госдолга простым большинством голосов. Это преимущество у демократов есть и в палате представителей, и сенате. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения, поэтому будет отменена после 16 января 2022 года.

В середине октября законодатели оказывались перед угрозой дефолта. Они одобрили до 3 декабря увеличение лимита госдолга на 480 млрд долларов.

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