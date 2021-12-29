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Петербургские автомобилисты защитили щенка на ЗСД
Сегодня, 20:28
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Петербургские автомобилисты защитили щенка на ЗСД

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Водитель машины начал останавливать дорожный поток, потому что по трассе бежал худой маленький щенок.

Во вторник, 1 февраля, автомобилисты Петербурга остановили движение на ЗСД, чтобы спасти щенка. Об этом инциденте рассказали в социальных сетях.

На ЗСД по направлению к Васильевскому острову около 13:30 девушка обратила внимание на припаркованный автомобиль на дороге, у которого мигали огни аварийки. Водитель машины начал останавливать дорожный поток, потому что по трассе бежал худой маленький щенок. По словам девушки, все автомобили остановились, и собака спряталась под белый автомобиль. Позже щенка смогли вытащить, и водитель белой "Лады" забрал с собой четвероного. 

Ранее в Петербурге маленький питбуль прокатился на коленях у своего хозяина.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Кораблева

Теги: автомобилисты, зсд, щенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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