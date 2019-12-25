Завод Hyundai возвращается к работе в три смены

Предприятие будет заниматься производством автомобилей в полную производительную мощность.

С понедельника, 10 августа, российский завод Hyundai Motor, который находится в Петербурге, вернулся к работе в три смены. Об этом соощила пресс-служба предприятия.

Это означает, что завод будет работать в полную производственную мощность. Ежедневно он будет выпускать почти 1000 автомобилей.

Также отмечается, что предприятие продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Ранее ФАС разрешила Hyundai купить завод General Motors в Петербурге.

Фото: hyundai.ru