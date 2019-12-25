Завхоз полиции Петербурга отделался штрафом за присвоенный мотовездеход

Мужчина самовольно и незаконно снял транспортное средство с баланса предприятия.

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении завхоза полиции Николая Беляева. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчине назначили судебный штраф в 20 тысяч рублей.

Известно, что с 2014 года Беляев служил начальником ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" петербургского и областного ГУ МВД. В ноябре 2019 года мужчина решил присвоить себе мотовездеход Suzuki LT-A750XP, находящийся в безвозмездном пользовании ОМВД по Курортному району. Беляев незаконно организовал процедуру списания транспортного средства с баланса и снятия с него изображения МВД России. Также мужчина позаботился о том, чтобы на вездеходе не осталось сигнального громкоговорящего устройства. Мотовездеход стоимостью 290 с небольшим тысяч рублей привезли Беляеву в поселок Лейпясуо для личного использования, там он и хранился до января, пока его не изъяли сотрудники УСБ.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела, поскольку Беляев не судим ранее и впервые обвиняется в преступлении средней тяжести, а также признал вину и раскаялся. Пытаясь загладить вину, завхоз перевел 5000 рублей в организацию инвалидов и ветеранов органов внутренних дел.

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