В Ленобласти завершили расследование убийства девушки десятилетней давности

Мужчина совершил преступление в 2010 году и только спустя 10 лет предстанет перед судом.

Во вторник, 17 ноября, в Ленобласти раскрыли дело 10-летней давности об убийстве молодой девушки. Об этом сообщило Следственное управление следственного комитета региона.

Сотрудники правоохранительных органов снова изучили материалы дела, которое было возбуждено весной 2010 года. Тогда обнаружили тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Были заново опрошены все свидетели. Также установлено, что проведенная первоначальная экспертиза недопустима.

Согласно первичной комиссионной экспертизе, причина смерти — утопление в воде. В связи с чем была проведена эксгумация тела и назначена новая, которая показала, что смерть наступила в результате удушения уточнили в управлении.

По версии следствия, в январе 2010 года в машине на обочине у деревни Пелково мужчина избил девушку, а после задушил ее. Сейчас задержан ранее судимый 40-летний мужчина. Он частично признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

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Фото: Piter.TV