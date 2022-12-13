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Завершены ремонтные работы на трубопроводе на Дровяной улице
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Завершены ремонтные работы на трубопроводе на Дровяной улице

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Специалисты предприятия заменили более семи метров ненадёжного участка трубопровода.

В четверг, 6 апреля, в 05:40  ремонтно-восстановительные бригады АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили работы на сетях по Дровяной улице, где накануне прорвало трубу с горячей водой.

Специалисты предприятия заменили более семи метров ненадёжного участка трубопровода. Циркуляция теплоносителя, отопление и ГВС восстановлены в полном объеме. На месте работали три ремонтно-восстановительные бригады, более 10 единиц спецтехники и 30 человек личного состава. 

В зоне разлива теплоносителя оказались пять человек, в том числе двое спасателей и ребенок. Представители АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" связались с пострадавшими и оказывают необходимую помощь в лечение и реабилитации.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: дровяная улица, прорыв трубы, рижский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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