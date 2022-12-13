Завершены ремонтные работы на трубопроводе на Дровяной улице

Специалисты предприятия заменили более семи метров ненадёжного участка трубопровода.

В четверг, 6 апреля, в 05:40 ремонтно-восстановительные бригады АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили работы на сетях по Дровяной улице, где накануне прорвало трубу с горячей водой.

Специалисты предприятия заменили более семи метров ненадёжного участка трубопровода. Циркуляция теплоносителя, отопление и ГВС восстановлены в полном объеме. На месте работали три ремонтно-восстановительные бригады, более 10 единиц спецтехники и 30 человек личного состава.

В зоне разлива теплоносителя оказались пять человек, в том числе двое спасателей и ребенок. Представители АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" связались с пострадавшими и оказывают необходимую помощь в лечение и реабилитации.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб