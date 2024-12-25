Завершены работы по расчистке русла реки Новой

Проект стартовал в 2022 году.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о завершении второго этапа работ по очистке русла реки Новой в Кировском районе.

Специалисты расчистили 722 метра русла, удалив свыше 8 тысяч кубометров донных отложений. Работы проводились на участке между Балтийской линией Октябрьской железной дороги и проспектом Ветеранов.

Проект стартовал в 2022 году. Первый этап включал расчистку русла от аэропорта Пулково до Балтийской линии ОЖД протяженностью 2429 метров, где было извлечено 41 тысяча кубометров донных отложений.

Следующим этапом станет расчистка участка от городской поликлиники №88 до улицы Солдата Корзуна. Эти меры помогут устранить мелководье и восстановить нормальную проточность реки, улучшая ее экологическое состояние и предотвращая разрушение берегов.

Ранее мы сообщили о том, что проверка работы коммунальных служб прошла в центре Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Комитет по природопользованию