Заведующий аптекой в Петербурге может зарабатывать до 180 тыс. рублей

На высокий доход могут претендовать кандидаты с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы заведующим аптекой от 2 лет. Конкурентным преимуществом является опыт управления несколькими аптеками сети одновременно.

Во вторник, 11 января, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob поделился с Piter.tv итогами анализа предложений аботодателей и ожидания претендентов на позицию "Заведующий аптекой" в Петербурге в декабре 2021 года.

Так, на высокий доход (в Петербурге "потолок" равен 180 тыс. рублей) могут претендовать кандидаты с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы заведующим аптекой от 2 лет. Конкурентным преимуществом является опыт управления несколькими аптеками сети одновременно. Зарплатный минимум специалиста равен 90 тыс. рублей.

Кроме того, с 55 до 65 тыс. рублей может зарабатывать сотрудник со средним фармацевтическим образованием, знанием ассортимента лекарственных препаратов, кассовой дисциплины, основ товарного учета и действующих приказов и правил розничной торговли. Также требуется наличие действующего сертификата специалиста и медицинской книжки. Для такой зарплаты требуется опыт работы фармацевтом или провизором от 3-х лет. На ту же сумму могут рассчитывать сотрудники, знающие основы техники продаж, обучения персонала, навыков планирования и анализа продаж, а также опытом работы заместителем заведующего или заведующим аптекой от 1-го года.

Зарплату чуть выше (75-110 тыс.) обещают тем, кто обучался на "Управление и экономика фармации", имеет высокий уровень управленческих компетенций и системными знаниями в области организации и экономики фармации, а также опыт работы заведующим аптекой от 2-х лет.

Самая высокая зарплата достанется (до 180 тыс. рублей) специалисту с высшим фармацевтическим образованием, опытом управления несколькими аптеками одновременно и стажем работы заведующим аптекой от 3-х лет.

В 90% случаев резюме отправляют женщины 42 лет с высшим образованием.

Работодатель предполагает, что заведующий будет организовывать эффективную работу аптеки, реализовывать лекарства, обеспечивать работу аптеки согласно лицензионным требованиям и отраслевым стандартам, а также следить за порядком в аптеке, контролировать проведение маркетинговых акций и многое другое.

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