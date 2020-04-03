Заведующий Северской районной больницы записал видеообращение с просьбой о соблюдении самоизоляции

Кроме того, медик объявил о готовности учреждения к принятию новых пациентов.

Заведующий Северской районной больницы Арам Хачатрян записал обращение к жителям с просьбой придерживаться мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Видеоролик был опубликован в сообществе "Дежурный по Ленобласти" во ВКонтакте.

Врач сообщил, что больница готова к приему новых пациентов с диагнозом COVID-19, несмотря на напряженную эпидемологическую обстановку в Гатчинском районе. Скоро в учреждении появятся 35 коек с ИВЛ и 65 мест с кислородной поддержкой. По словам медика, сейчас невозможно достоверно сказать, будут ли эти меры достаточными, поэтому жителям необходимо проявить сознательность:

Это зависит только от вас. Если вы будете соблюдать самоизоляцию, чаще стараться не выходить из дома и мыть руки, то тогда поступления не будут массовыми. Настоятельно прошу вас, пожалуйста, выполняйте рекомендации медиков, дайте нам помочь нам. – призвал Арам Хачатрян

Ранее мы рассказали о том, что врач скорой помощи выложила в сеть инструкцию по изготовлению маски.

Видео: ВКонтакте / dlenobl