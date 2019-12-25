Затворы дамбы в Петербурге снова закрыли из-за угрозы наводнения

Поводом стало штормовое предупреждение.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что затворы комплекса защитных сооружений города на Неве вновь закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды до опасных значений.

Сотрудники комплекса ссылаются на прогнозы ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в которых говорится о штормовом предупреждении. Закрытие началось утром, в 10:20, а движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было остановлено ещё раньше, в 08.00.

Ранее мы писали, что сотрудники дамбы поделились видео вчерашнего урагана.

Фото: pexels