Стало известно, на что уходит большая часть зарплаты жителей Ленобласти

Почти 50% жителей 47-ого региона тратят самую значительную часть зарплаты на покупку еды. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru со ссылкой на собственное исследование.
Далее в списке следуют аренда жилья или ипотека: на них больше всего расходов оказалось у 32 % респондентов из Ленобласти. В первых строчках числятся и такие траты, как коммунальные услуги, кредиты, покупки для детей, одежда.
Опрошенные добавили, что ради экономии средств готовы отказаться от нескольких не самых приоритетных затрат. На первом месте в этом топе стоят путешествия — 65 % ленинградцев не совершают поездки по РФ и за рубеж, чтобы сэкономить. Кроме того, 58 % отказались от новой одежды, а 48% – от нескольких форм развлечений.
Ранее мы сообщили о том, что из Ленинградской области на военную службу направили около 1500 человек.
Фото: Pixabay
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