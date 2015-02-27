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Стало известно, на что уходит большая часть зарплаты жителей Ленобласти
Сегодня, 10:58
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Стало известно, на что уходит большая часть зарплаты жителей Ленобласти

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Также ленинградцы рассказали, от чего они готовы отказаться ради экономии.

Почти 50% жителей 47-ого региона тратят самую значительную часть зарплаты на покупку еды. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru со ссылкой на собственное исследование.

Далее в списке следуют аренда жилья или ипотека: на них больше всего расходов оказалось у 32 % респондентов из Ленобласти. В первых строчках числятся и такие траты, как коммунальные услуги, кредиты, покупки для детей, одежда.

Опрошенные добавили, что ради экономии средств готовы отказаться от нескольких не самых приоритетных затрат. На первом месте в этом топе стоят путешествия — 65 % ленинградцев не совершают поездки по РФ и за рубеж, чтобы сэкономить. Кроме того, 58 % отказались от новой одежды, а 48% – от нескольких форм развлечений.

Ранее мы сообщили о том, что из Ленинградской области на военную службу направили около 1500 человек.

Фото: Pixabay 

Теги: зарплата, ленинградская область, общество, продукты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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