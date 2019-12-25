На проспекте Просвещения затопило дорогу с машинами

Инцидент произошёл из-за прорыва трубы.

В понедельник, 1 августа, у дома 84/1 по проспекту Просвещения произошёл прорыв трубы, в результате которого было затоплено несколько машин. Об этом сообщила "Фонтанка".

На место аварии выдвинулись представители ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Они обнаружили на указанном участке технологическое нарушение на сети диаметром 150 мм.

Пресс-служба предприятия отмечает, что сейчас специалисты заняты локализацией вытекания.

Ранее мы сообщили о том, что пожарным не удалось спасти от огня автомобиль Ford на Софийской улице.

Фото: Pexels