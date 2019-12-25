На проспекте Просвещения затопило дорогу с машинами

В понедельник, 1 августа, у дома 84/1 по проспекту Просвещения произошёл прорыв трубы, в результате которого было затоплено несколько машин. Об этом сообщила "Фонтанка".
На место аварии выдвинулись представители ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Они обнаружили на указанном участке технологическое нарушение на сети диаметром 150 мм.
Пресс-служба предприятия отмечает, что сейчас специалисты заняты локализацией вытекания.
Ранее мы сообщили о том, что пожарным не удалось спасти от огня автомобиль Ford на Софийской улице.
Фото: Pexels
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