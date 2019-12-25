Застрявшую в горах Киргизии россиянку признали пропавшей без вести

Адиль Чаргынов рассказал о ситуации с россиянкой, находящейся в горах Тянь-Шаня.

Застрявшую в горах Киргизии россиянку Наталью Наговицину признали пропавшей без вести. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал руководитель управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.

Она признана пропавшей без вести. По закону если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести. А как вы знаете, добраться туда и узнать, жива ли она или уже нет, сейчас невозможно. Адиль Чаргынов, глава пресс-службы ГУ МЧС Киргизии

Напомним, что Наталья Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня. Она остановилась примерно на высоте в 7 200 метров над уровнем моря. Путешественницу планировали спасти другие альпинисты, однако из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом. В результате один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации туристов 16 августа привлекался вертолет Ми-8 от министерства по обороне Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности борт совершил жесткую посадку. Пассажиры и члены экипажа выжили, однако получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену воздушному судну Ми-17ВМ удалось организовать эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, включая еще одного россиянина. Позже из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными. Рейсы возобновились только в минувший вторник, 26 августа. На помощь Наталье Наговициной вышел отряд альпинистов. В пятницу он вынужден был вернуться обратно в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия у лидера группы. Последние надежды спасти нашу соотечественницу возлагались на итальянских пилотов. В понедельник, 25 августа, они покинули лагерь альпинистов, потому что так и не дождались подходящей для вылета погоды. В конце августа на пике Победы начнутся морозы и сильные ветры, которые продлятся до следующего лета.

Захарова прокомментировала обращение сына застрявшей в Киргизии альпинистки.

Фото: pxhere.com