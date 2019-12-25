Застройщик "Графской Усадьбы" под Гатчиной получил иск от прокуратуры

Неоднозначная история с участием ООО "Армада" продолжается в суде.

Прокуратура Ленинградской области подала иск о праве собственности физических лиц на земельные участки в Гатчинском районе региона. Ведомство считает, что строительная компания "Армада" для поселка "Графская Славянка" захватила часть Герколовской лесополосы – федеральную собственность.

На основании документов в открытом доступе, лесом владеет физическое лицо, входящее в правление ООО "Армада". Однако результатом ответа на запрос в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области стало то, что лес с 2009 года принадлежит государству, и он является землями лесного фонда, выделы 1,2,3,4,5,6 квартала 301 Мгинского участкового лесничества Гатчинского лесничества, о чем зарегистрировано право собственности Российской Федерации за номером 78АД 002576 от 30 марта 2009 года.

По информации "Делового Петербурга", ЛОГКУ "Ленобллес", которое отвечает за лесной фонд Ленобласти, официально не поясняют, каким образом лесополоса попала в хозяйственный оборот. Земельный участок, который относится к Мгинскому участковому лесничеству, в 2010 году он был передан ООО "Гриф". Это было сделано в аренду "в целях заготовки древесины", а из состава земель лесного фонда участок не выходил. Как земля перешла в собственность физических лиц, в "Ленобллесе" объяснить не могут.

При этом от местных жителей Piter TV поступила информация, что даже при поданном иске вырубка леса под застройку продолжается.

В августе 2019 года девелопер здесь уже размежевал почти 60 га леса более чем на 800 участков под дачное строительство. Рыночная цена спорных участков может достигать 1,4 млрд рублей.

В самой компании отрицают незаконность собственных действий. Генеральный директор "Армады" Дмитрий Сладков уточнил "Деловому Петербургу", что территория принадлежит физическим лицам и была приобретена по договору купли-продажи под строительство жилого поселка. Договор прошел государственную регистрацию. У данных земельных участков установлена категория "земли сельскохозяйственного назначения" с видом разрешенного использования "для дачного строительства". Не уточняется, каким образом физические лица приобрели право на эту землю.

"Из имеющихся в распоряжении компании правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов явственно следует, что право физических лиц на указанные земельные участки возникло на основании договора купли-продажи. Договоры прошли государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством. При этом Гатчинской городской прокуратурой Ленобласти никаких документов в обоснование доводов об отнесении земельных участков к землям лесного фонда представлено не было", – заявил газете гендиректор "Армады".

Вопросы у будущих покупателей вызвал и старый проект "Армады" – "Графская Славянка". В Росреестре данная территория числится как земля для дачного строительства, что и зафиксировано на выписках. Причины расхождения в данных неизвестны. У данного коттеджного поселка появились первые покупатели, которые успели приобрести землю до 1 марта 2019 года и регистрировали дома по дачной амнистии. Покупатели рассказали Piter TV, что беспокоятся, не попадут ли под снос участки, которые были приобретены на данной территории после 1 марта.

По генплану Пудомягского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области территория проходит как сельскохозяйственные угодья. На сельскохозяйственных угодьях строительство запрещено по закону. В соответствии с частью 6-ой статьи 79 Земельного кодекса, которая вступила в силу с 1 января 2019 года сельхозугодья не могут включаться в границы территорий ведения гражданами садоводств для собственных нужд, а такке для использования и строительства садовых домов, жилых домов, хозпостроек и других зданий.

Фото: Piter.tv