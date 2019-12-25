Заставляет задуматься: глава МО "Екатерингофский" Олег Смакотин о фильме "Шугалей"

Состоялась долгожданная премьера фильма "Шугалей", которая не оставила равнодушным ни одного зрителя.

"Только что посмотрел фильм "Шугалей" о российских социологах, которых держат в ливийской тюрьме без возможности связаться с родными и получить правовую поддержку от своей страны", — написал в своём телеграм-канале глава муниципального округа Петербурга "Екатерингофский" Олег Смакотин.

Широкий показ ждали многие, ведь в основу фильма легла реальная история российских социологов, которые попали в ливийский плен ещё весной прошлого года и находятся там до сих пор, выживая в нечеловеческих условиях.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан в марте 2019 года были приглашены представителями так называемого Правительства национального согласия для проведения исследовательских работ по выявлению настроений ливийцев. Но в ходе научных мероприятий социологи получили доказательства связи местных властей с террористами. В попытке скрыть обнаруженную учёными информацию боевики входящего в состав "МВД" ПНС формирования RADA напали на россиян и заключили в частную тюрьму "Митига", известную жестокими пытками и психоэмоциональными издевательствами над узниками. Российское правительство и общественники до сих пор пытаются добиться освобождения своих граждан, но пока никакого успеха не удалось достичь, социологам даже не предъявили официального обвинения.

"Мысль о том, что речь идет о реальных людях, которых я знаю, и событиях, которые происходят прямо сейчас, не оставляла меня всё время", — признался Смакотин.

Ранее Шугалею удалось передать небольшую записку своим коллегам на Родине. Всего несколько строк, но, по словам людей из его окружения, они более чем характеризуют Максима.

"Друзья, спасибо вам, что помните и боритесь. Не бойтесь говорить правду о происходящем здесь. Знаю, что вы делаете и что меня поддерживаете. Правда — самое сильное оружие. И порой единственное", — написал ливийский узник.

Благодаря показу фильма "Шугалей" история Максима Шугалея и Самера Суэйфана стала известна широкой аудитории.

"Фильм сильный. Реалистичный. Заставляет задуматься, — поделился первыми впечатлениями глава округа. — К просмотру рекомендую".

Уже в первые сутки после выхода кинокартины она произвела мощный информационный взрыв. Создатели и все участвовавшие в съёмках ленты уверены, что это поможет добиться справедливости, и Максим с Самером в скором времени вернутся домой.

Фото: кадр из фильма