Заснеженный Петербург расчищали более 1160 единиц техники

После недолгого перерыва в Петербург вернулся снег. Как сообщает Комитет по благоустройству Северной столицы, в заснеженном городе орудовали 1160 единиц техники и около 1100 дворников.
Всего город убирают 15 видов техники. Среди них комбинированные дорожные машины и тракторы с плугом и щеткой, лаповые и фронтальные погрузчики, самосвалы и т.д.
За минувшие сутки в городе на Неве вывезли 68 тысяч кубометров снега.
Ранее на сайте были опубликованы итоги прошедшего месяца о количестве выпавшего снега.
Фото: ВКонтакте/Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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