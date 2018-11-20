Заснеженный Петербург расчищали более 1160 единиц техники

В снегопад дорожники используют 15 видов уборочной техники.

После недолгого перерыва в Петербург вернулся снег. Как сообщает Комитет по благоустройству Северной столицы, в заснеженном городе орудовали 1160 единиц техники и около 1100 дворников.

Всего город убирают 15 видов техники. Среди них комбинированные дорожные машины и тракторы с плугом и щеткой, лаповые и фронтальные погрузчики, самосвалы и т.д.

За минувшие сутки в городе на Неве вывезли 68 тысяч кубометров снега.

Ранее на сайте были опубликованы итоги прошедшего месяца о количестве выпавшего снега.

Фото: ВКонтакте/Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга