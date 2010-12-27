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Заснеженный Петербург может остаться без новогодних украшений
Сегодня, 20:52
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IRINA_CHALKINA
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Заснеженный Петербург может остаться без новогодних украшений

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УФАС вынуждено приостановить закупки новогоднего оформления из-за 12 жалоб горожан.

Антимонопольщики  приостановили все "новогодние" аукционы в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС. 

11 сентября комиссия Санкт-Петербургского УФАС России рассмотрит 12 жалоб на восемь аукционов по оформлению города к праздникам 

сказано в сообщении

Известно, что согласно документам обща стоимость закупок составит 100 миллионов. Так, за 52,7 миллиона рублей город закупит елки, а оставшиеся деньги пойдут на гирянды.

Ранее мы писали о том, что новогодний Петербург будут украшать 17 искусственных елей.

Фото: Pixabay

Теги: новый год , смольный , уфас
Категории: Лента новостей Новости СПб

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