Заснеженный Петербург может остаться без новогодних украшений

УФАС вынуждено приостановить закупки новогоднего оформления из-за 12 жалоб горожан.

Антимонопольщики приостановили все "новогодние" аукционы в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

11 сентября комиссия Санкт-Петербургского УФАС России рассмотрит 12 жалоб на восемь аукционов по оформлению города к праздникам сказано в сообщении

Известно, что согласно документам обща стоимость закупок составит 100 миллионов. Так, за 52,7 миллиона рублей город закупит елки, а оставшиеся деньги пойдут на гирянды.

Ранее мы писали о том, что новогодний Петербург будут украшать 17 искусственных елей.

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