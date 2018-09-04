Новогодний Петербург будут украшать 17 искусственных елей

Власти города потратят на них 35 млн рублей.

К Новому году Петербург планируют украсить 17 искусственными елями 20-метровой высоты. Всего власти города потратят на них 35 млн рублей. В настоящее время Городской центр рекламы и оформления объявил конкурс. Заявки принимаются до 26 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Победитель конкурса должен будет начать украшение города не позднее 27 октября и закончить его 19 декабря. Убрать елки необходимо до 28 февраля 2019 года.

Кроме елок, городу нужны еще и гирлянды. Конкурс на закупку этих украшений был объявлен в конце июля. Максимальная стоимость контракта 16, 8 млн рублей. В прошлом году Смольный потратил на оформление Петербурга к Новому году около 190 млн рублей.

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Видео: Piter.tv