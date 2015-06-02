Казанский храм на Московском проспекте отреставрируют за 82 миллиона рублей

Победитель конкурса должен будет завершить все работы до 25 декабря 2018 года.

В церкви Казанской иконы Божией Матери в Воскресенском Новодевичьем монастыре вскоре начнется большая реставрация. ФГКУ "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" ищет подрядчика. Объявлен конкурс на 82 миллиона 547 тысяч рублей. Так как монастырь является объектом культурного наследия РФ, деньги на реставрацию возьмут из федерального бюджета.

Победителю конкурса предстоит провести работы по реставрации и воссозданию мраморного пола и плинтуса второго яруса, привести в порядок облицовку искусственным мрамором, отреставрировать ступени лестниц и штукатурку стен, воссоздать ограждения лестницы, навершия опорных столбов лестницы, ворот, решеток, ограждений третьего яруса. В техническом здании необходимо воссоздать бетонные крышки для склепов, капителей и колонн. Все это будущий подрядчик должен будет сделать до 25 декабря 2018 года.

Ранее мы писали, что в "Царском селе" после двухлетней реставрации запустили Мраморный фонтан.

Фото: вноводевичий.рф