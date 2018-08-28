В "Царском селе" после двухлетней реставрации запустили Мраморный фонтан

Последний раз этот памятник архитектуры функционировал 30 лет назад.

Во вторник, 28 августа, в Собственном садике ГМЗ "Царское село" запустили Мраморный фонтан после двухлетней реставрации. Последний раз этот памятник архитектуры функционировал 30 лет назад. Поэтому этот день по праву можно назвать историческим.

В предыдущий раз восьмиугольный бассейн с вазами-кашпо и огромной чашей по центру реставрировали в 80-х годах 20 столетия. В 1990-е он прекратил функционировать.

Исторически запроектировано, чтобы этот фонтан снабжался водой из водопровода. Водопроводная вода везде не самого лучшего качества, а здесь она была с большим содержанием известняка. На мраморе остались желтые пятна от предыдущего запуска фонтана. Когда он стал краснеть, желтеть срочно его закрыли. Он уже представлял собой скульптуру, нежели фонтан. Ольга Таратынова — директор ГМЗ "Царское село"

В конце 2016 года специалисты решили подарить фонтану вторую жизнь. За это время они произвели разборку гидроизоляции чаши, отреставрировали мраморные элементы фонтана, боковые стенки и центральные композиции, склеили расколотые части, расчистили поверхность мрамора от загрязнений, окислов железа и биологических повреждений, а также поработали с системами водоснабжения.

Решили посмотреть, как он будет работать, если мы сделаем замкнутый цикл воды с очисткой этой воды. Здесь зарыты приспособления для этого, и это самый существенный результат реконструкции этого фонтана. Ольга Таратынова — директор ГМЗ "Царское село"

Мраморный фонтан считается единственным большим фонтаном в музее-заповеднике "Царское село". В 1866 году его построили по проекту архитектора Александра Видова в Собственном садике Александровского парка.

Видео: Piter.TV