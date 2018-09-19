Новодевичий монастырь отреставрируют за 143 млн рублей

Монастырь отреставрируют к ноябрю следующего года.

Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге, на территории которого находится Новодевичье кладбище с могилами поэтов Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, художника М.А. Врубеля и врача С.П. Боткина, отреставрируют до 25 ноября 2021 года. На реставрацию потребуется 143 миллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В планах – восстановить первоначальный облик южного корпуса монастыря вместе с церковью Афонской Божией Матери. Также реконструкция коснется и монастырской больницы, которая прилегает к территории клабдища.

Реставрацией займется московская компания "Архитектурно-реставрационное товарищество".

Фото: Википедия