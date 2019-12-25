За год спрос на искусственные ели в Петербурге вырос на 80%

Петербуржцы стали покупать новогодние товары заранее.

Спрос на искусственные ели в Петербурге вырос на 80% и в целом по стране составил 48%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-гипермаркета Всеи́нструменты.ру.

Согласно статистике, петербуржцы стали покупать новогодние товары заранее. В ноябре спрос на них вырос на 39%, в декабре – на 18%.

Самыми популярными товарами стали домашние и уличные гирлянды, декоративные фонари, мишура, светильники, проекторы, светящиеся фигурки, светодиодные ленты и деревья, а также фигурки новогодних героев.

Ранее на улицах Петербурга был замечен новогодний "ДедМоробус".

Фото: pexels.com