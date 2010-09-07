Засекреченные документы о блокаде Ленинграда рассмотрит суд Петербурга

К материалам дела приобщат приобщены 14 новых документов.

Петербургская прокуратура просит признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа и военным преступлением. В ходе судебного разбирательства рассмотрят засекреченные документы.

По словам представителя ведомства, их рассмотрят на заседании Городского суда Санкт-Петербурга. К материалам дела приобщат приобщены 14 новых документов, которые раскрывают подноготную стратегического планирования нацистской Германии. Они должны доказать позицию ведомства. Следующее заседание назначили на 3 октября.

Фото: Piter.tv

