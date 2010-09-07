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Засекреченные документы о блокаде Ленинграда рассмотрит суд Петербурга
Сегодня, 19:37
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Засекреченные документы о блокаде Ленинграда рассмотрит суд Петербурга

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К материалам дела приобщат приобщены 14 новых документов.

Петербургская прокуратура просит признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа и военным преступлением. В ходе судебного разбирательства рассмотрят засекреченные документы.

По словам представителя ведомства, их рассмотрят на заседании Городского суда Санкт-Петербурга. К материалам дела приобщат приобщены 14 новых документов, которые раскрывают подноготную стратегического планирования нацистской Германии. Они должны доказать позицию ведомства. Следующее заседание назначили на 3 октября.

Фото: Piter.tv
 

Теги: блокада, нацизм, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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