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Заседание по признанию блокады Ленинграда геноцидом состоится в открытом режиме
Сегодня, 14:07
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Заседание по признанию блокады Ленинграда геноцидом состоится в открытом режиме

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Процесс продолжится во вторник, 11 октября.

Во вторник, 11 октября, в Санкт-Петербургском городском суд продолжат рассматривать дело о признании блокады Ленинграда геноцидом Как сообщила  объединённая пресс-служба судов города, заседание в открытом режиме назначено на 13:00.

В ходе процесса ожидается выступление директора Военного музея Карельского перешейка, главного методиста Центрального архива Петербурга, и свидетеля. Уже установлено, что число погибших в блокаду составило как минимум 1 093 842 человек, а ущерб, нанесённый фашисткими захватчиками, составил 35,309 трлн рублей.

Напомним, что сегодня, 10 октября, Ленинградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона.

Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: блокада ленинграда, геноцид, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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