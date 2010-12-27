Защитники Пулковской обсерватории провели флешмоб с телескопами в руках

Градозащитники показали петербуржцам необходимость сохранения Пулковской обсерватории.

Днем 11 марта в Петербурге общественные деятели организовал акцию в защиту сохранения Пулковской обсерватории. Активисты вышли на Университетскую набережную с телескопами в руках. Они предлагали желающим посмотреть на небо с помощью данных устройств. Однако, прохожие так и не смогли ничего разглядеть. Таким способом ученые хотели показать петербуржцам, что изучать космос и небо можно только в строго определенном месте.

Некоторое время назад в Городском суде приняли положительное решение относительно данного вопроса. На заседании рассматривалась апелляционная жалоба Смольного, который собирался застроить район, в котором располагается обсерватория. Градозащитники считают, что бой только начался.

Напомним, что правительство Северной столицы планировало создать жилые квартиры на месте парковой зоны, где, в частности, находится здание Академии наук - Пулковская обсерватория. По мнению специалистов, постройка домов помешает вести наблюдения за небесными телами.

