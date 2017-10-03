Защитникам парка Интернационалистов отказали в референдуме

Причиной для отказа стали ошибки в паспортных данных 14 граждан

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга обсудила вопрос проведения референдума инициативной группой защитников парка Интернационалистов. ГИК отклонил заявку по формальным основаниям, предложив доработать заявку, сообщается в группе защитников парка в социальных сетях.

Причиной для отказа стали ошибки в паспортных данных 14 граждан.

Обстоятельства не позволяют с достоверностью установить факт, что все граждане, указанные в ходатайстве в качестве членов инициативной группы, приняли участие в собрании и выразили свою волю по вопросам, обозначенным в протоколе собрания инициативной группы Горизбирком

Голосование прошло успешно только с третьего раза. До этого голоса делились поровну. В результате, после тайного голосования 8 членов ГИК высказались в пользу отказа инициативной группе, 5 человек проголосовали за референдум.

Фото: Защитим парк Интернационалистов/ Вконтакте