Защитник "Зенита" Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины

Футболист больше не будет играть за главную украинскую команду.

Защитник футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий больше не будет играть за сборную Украины. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Футболист поздравил украинскую сборную с выходом на Евро-2020 и пожелал коллегам успехов и "только золотых наград". Сам Ракицкий присоединился к голубо-желтой сборной 10 лет назад, защищал родную страну на 54 матчах международного уровня, а сегодня, 6 ноября принял решение уйти из команды.

"Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике?" – написал футболист в Instagram.

Ярослав Ракицкий присоединился к "Зениту" после ухода из донецкого "Шахтера" в минувшем январе. За украинскую команду Ракицкий провел 326 матчей. Переход футболиста в российский клуб сопровождался скандалом: игрока обвиняли в предательстве Украины, называли изгоем и призывали не возвращаться на родину. К тому же, незадолго до трансфера, пока игрок еще числился в команде, форма с его номером появилась на шахтерском новичке Валерии Бондаренко, а Ракицкий не сыграл последний товарищеский матч на сборах за украинцев.

Ранее стало известно, кто из "Зенита" поедет на заключительные матчи Евро-2020.

Фото: @rakitskyy_official / Instagram