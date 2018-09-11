Полузащитник "Милана" Лаксальт может перейти в "Зенит"

Сейчас ведутся переговоры на покупку уругвайца.

Полузащитник футбольного клуба "Милан" может продолжить карьеру в составе "Зенита". На данный момент руководство клуба ведет переговоры с менеджером уругвайского спортсмена Диего Лаксальта. Ранее "сине-бело-голубые" уже интересовались игроком. В прошлом сезоне приобрести его не получилось. Об этом сообщило издание Сalciomercato.

Агенты футболиста отмечают, что 26-летний Лаксальт имеет и другие предложения по продолжению карьеры. Некоторые из них - от клубов Италии. Основным претендентом остается "Торино". Однако клуб не может платить спортсмену 14-15 миллионов евро, которые он сейчас получает в "Милане". Вариант с арендой игрока или обязательством выкупа даже не рассматривается.

За "Милан" футболист сыграл в 29 матчах и отличился одной результативной передачей.

Ранее Piter.tv писал о том, что фаната "Зенита" оштрафовали за посещение матча в нетрезвом виде.

Фото: Instagram/cdlss93