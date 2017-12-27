В Петербурге поклонились защитникам, которые освободили Ленинград от фашистской блокады

В Петербурге возложили венки на мемориальном Пискаревском кладбище.

В Санкт-Петербурге утром 27 января прошла траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Напомним, что в этот день полностью освободили Ленинград от фашистской блокады.

Руководство Ленинградской области и Петербурга возложили венки к подножию монумента Матери-Родины. На мероприятии были представители Конституционного суда и Западного военного округа, Главного командования ВМФ России, члены общественных организаций.

Стот отметить, что сегодня, в субботу цветы также возлагали на Серафимовском мемориальном кладбище, Богословском, Смоленском кладбищах, где также похоронены защитники и жители блокадного Ленинграда.

Фото: Роман Пименов. Интерпресс