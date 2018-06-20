Минздрав зарегистрировал первую вакцину сразу от пяти инфекций

Пентавакцина будет использоваться для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции для детей в возрасте 6 месяцев

Первая российская пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции для детей в возрасте 6 месяцев получила регистрацию Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Нацимбио" (входит в госкорпорацию Ростех).

Во время исследования получилось доказать безопасность и эффективность данной вакцины.

Раньше для вакцинации от перечисленных заболеваний требовалось делать несколько отдельных уколов, с появлением на рынке нового российского препарата потребуется всего один. пресс-служба холдинга "Нацимбио"

Специалисты утверждают, что в вакцине содержится бесклеточный коклюшный компонент, который позволит применять ее у детей с различными хроническими заболеваниями. Кроме того, применение новой вакцины позволит снизить нагрузки на иммунитет.

Реализуя проекты импортозамещения в иммунобиологии, мы параллельно решаем серьезную проблему, связанную с необходимостью модернизации Национального календаря профилактических прививок в части перехода от моно- к поливакцинам. Андрей Загорский, генеральный директор "Нацимбио"

В ближайшее время компания планирует создать еще три поливакцины.

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