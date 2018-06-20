Минздрав зарегистрировал первую вакцину сразу от пяти инфекций

Первая российская пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции для детей в возрасте 6 месяцев получила регистрацию Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Нацимбио" (входит в госкорпорацию Ростех).
Во время исследования получилось доказать безопасность и эффективность данной вакцины.
Раньше для вакцинации от перечисленных заболеваний требовалось делать несколько отдельных уколов, с появлением на рынке нового российского препарата потребуется всего один.
пресс-служба холдинга "Нацимбио"
Специалисты утверждают, что в вакцине содержится бесклеточный коклюшный компонент, который позволит применять ее у детей с различными хроническими заболеваниями. Кроме того, применение новой вакцины позволит снизить нагрузки на иммунитет.
Реализуя проекты импортозамещения в иммунобиологии, мы параллельно решаем серьезную проблему, связанную с необходимостью модернизации Национального календаря профилактических прививок в части перехода от моно- к поливакцинам.
Андрей Загорский, генеральный директор "Нацимбио"
В ближайшее время компания планирует создать еще три поливакцины.
Ранее на Piter.TV: В Петербург массово завезли вакцину против кори.
Видео: Наука 2.0/ YouTube
Оставить комментарий