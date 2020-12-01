Зарегистрирован первый инъекционный российский препарат "Арепливир"

Разработкой занималась компания "Промомед".

Зарегистрирован первый инъекционный (внутривенный) российский противовирусный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир". Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании-разработчика "Промомед". Известно, что лекарство поступит в инфекционные госпитали до конца текущего года.

"Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение. ГК "Промомед" ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19. пресс-служба "Промомед"

Напомним, что полномасштабное производство препарата организовано на базе АО "Биохимик". В компании пояснили, что "Промомед" первым в мире смог создать инъекционную форму фавипиравира. Эта субстанция представляет из себя нерастворимый порошок. Эффективность данного препарата подтверждена клиническим исследованием, которое проходило под руководством академика РАН Дмитрия Пушкаря. Также доказана безопасность использования инъекции.

В настоящее время пероральная форма "Арепливир" включена Минздравом РФ в действующие рекомендации для амбулаторного лечения, а также лечения в стационарных условиях.

Минздрав исключил препарат против малярии из рекомендаций по коронавирусу.

Фото: Минздрав РФ