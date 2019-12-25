Минздрав исключил препарат против малярии из рекомендаций по коронавирусу

В российском перечне лекарств от коронавируса значатся пять препаратов.

Минздрав России исключил препарат против малярии из рекомендаций по коронавирусу. Профильное ведомство опубликовало новые рекомендации по диагностике, терапии и профилактике заражения COVID-19. Документ дополнился двумя новыми препаратами - "КовиВак" и "Спутник Лайт" для профилактики инфицирования, а также средствами для лечения стационарных пациентов - иммуноглобулином человека. Из перечня исключен гидроксихлорохин.

Чиновники отметили, что рекомендации подготавливались ведущими экспертами, а также на основе имеющихся научных данных и клинической практики использования вакцин. Над каждой версией документа работали более сотни специалистов, которые анализированные новую информацию и результате тестов и исследований.

Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. сообщение Минздрава РФ

В настоящее время в списке лекарств от коронавируса в России значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа и умифеновер.

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Фото: Минздрав России