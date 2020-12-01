Глава Минздрава отчитался правительству о поставках медицинских препаратов для лечения коронавируса по регионам.

Михаил Мурашко рассказал об увеличении поставок препаратов для лечения COVID-19. Об этом глава Минздрава сообщил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Мероприятие состоялось при правительстве с участием Михаила Мишустина.

По антибиотикам. "Азитромицин" - объем в ноябре увеличен практически на 200%. По "Фавипиравиру" и "Умифеновиру" объем поставки препаратов увеличен на 300% Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник уточнил, что в ряде российских регионов по-прежнему наблюдаются проблемы с объемами поставки лекарственного препарата "Фавипиравир".

Мурашко озабочен ситуацией с коронавирусом в Петербурге.

Видео: Правительство России