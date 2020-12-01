Михаил Мурашко рассказал об увеличении поставок препаратов для лечения COVID-19. Об этом глава Минздрава сообщил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Мероприятие состоялось при правительстве с участием Михаила Мишустина.
По антибиотикам. "Азитромицин" - объем в ноябре увеличен практически на 200%. По "Фавипиравиру" и "Умифеновиру" объем поставки препаратов увеличен на 300%
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Чиновник уточнил, что в ряде российских регионов по-прежнему наблюдаются проблемы с объемами поставки лекарственного препарата "Фавипиравир".
Мурашко озабочен ситуацией с коронавирусом в Петербурге.
Видео: Правительство России
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