Мишустин, получив положительный тест на коронавирус, лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее политик сам сообщил о выявленной болезни главе государства Владимиру Путину. Премьер-министр отметил, что он намерен соблюдать самоизоляцию.

Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения заявил Мишустин

Напоним, что теперь временно исполняющим обязанности премьера будет Андрей Белоусов.

Ранее мы сообщали о том, что Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность.