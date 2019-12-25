В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее политик сам сообщил о выявленной болезни главе государства Владимиру Путину. Премьер-министр отметил, что он намерен соблюдать самоизоляцию.
Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения
заявил Мишустин
Напоним, что теперь временно исполняющим обязанности премьера будет Андрей Белоусов.
Ранее мы сообщали о том, что Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность.
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