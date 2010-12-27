Зарплата бюджетников в Петербурге выросла в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом

Такие цифры заявил председатель Комитета по экономической политике Иван Филиппов.

Днем 28 апреля Правительство Санкт-Петербурга отчиталось о повышении заработной платы бюджетникам в 2,5 раза. Об этом рассказал председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов. Данную статистику роста трудовой оплаты чиновник взял, проанализировав период, начиная с майского указа от 2012 года.

С 2012 года врачи Петербурга стали получать больше денег за работу в 2,5 раза: стоимость услуг возросла с 33,4 тысяч рублей до 84 тысяч. Социальные сотрудники стали получать 40,2 тысячи рублей к 2017 году против 16,6 за 2012 год. Представители дошкольных образовательных учреждений в среднем зарабатывают до 49,5 тысяч рублей.

По итогам 2017 года показатели педагогам общего, дошкольного и дополнительного образования, работникам учреждений культуры, мастерам дополнительного обучения, среднему медицинскому персоналу превысили целевые значения отметил Иван Филиппов

Показатели планового значения не дотянули до 100 процентов у младшего и среднего медицинского персонала и соцслужб. У культурных "направлений" порог перейден. Имеются в виду персонал из сфер культуры, науки и образования.

Фото: Piter.tv