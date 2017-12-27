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Зара провела уроки в своей школе в рамках акции "Помни свои корни"
Сегодня, 12:13
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nadiputintseva
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Зара провела уроки в своей школе в рамках акции "Помни свои корни"

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Певица встретилась с преподавателями, директором и учениками гимназии.

Зара навестила свою школу в рамках акции "Помни свои корни", которая была организована Putin Team.

Певица пришла в гости в петербургскую гимназию №56. Там она провела открытый урок для учеников, а также встретилась с директором и учителями. 

Я рассказала ребятам о своих школьных и студенческих годах, о музыке и сцене, мы поговорили о моей общественной деятельности и проектах, которые веду вместе с ЮНЕСКО и FIFA-2018.

Могу сказать одно, таких умных, открытых, талантливых ребят ждёт большое будущее!

Эх, как же сильно я скучаю по школьным временам, и с какой благодарностью отношусь к каждому учителю за удивительный мир знаний, что они нам дали! Не торопитесь взрослеть, наслаждайтесь юностью

Зара

 

Напомним, певицу сделали доверенным лицом Владимира Владимировича Путина, как кандидата в президента на выборах 2018.

Теги: putin team , зара , новости россии , новости спб
Категории: Новости СПб

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