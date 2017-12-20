Зара занимается благотворительностью вместе с Disney

Не так давно Зара совместно с Disney организовала благотворительный концерт «Ты уникален!». Проект ставил своей целью показать, что каждый человек талантлив вне зависимости от жизненных обстоятельств. Нашему каналу певица рассказала про свою благотворительную деятельность.

Я уже год являюсь артистом мира ЮНЕСКО, и мы уже сделали несколько интересных проектов, один из них - большой концерт с талантливыми детьми с ограниченными возможностями для детских домов. Этот проект мы делаем совместно с компанией Дисней, и надеемся, он принесет огромное удовольствие нашим гостям. Зара

В ноябре певица выступила с Программой «Ты уникален!», которая позволила соединить воедино ее деятельность в качестве «Артиста ЮНЕСКО во имя мира» и социальные инициативы компании Disney в России.

А уже 4 декабря состоялся еще один большой сольный концерт Зары в концертном зале при ЮНЕСКО в Париже. В выступлении участвовали также Юлия Самойлова - артистка, которую не пустили на Евровидение, Даниил Плужников - победитель телепроекта "Голос" и петербуржский ансамбль "Поющие руки".

Зара считает, что это очень важные события, и их должно быть как можно больше:

В течение года мы собирали деньги для больных деток, мы проводили выставки талантливых детей, к сожалению, с ограниченными возможностями, потому что, подобным детям нужно очень много любви, и конечно, им нуджна платформа для самореализации! Они должны чувствовать себя нужными! Они талантливые, они замечательные, а самое главное – они вдохновляют всех нас! Зара

Видео: Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева