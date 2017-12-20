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Зара занимается благотворительностью вместе с Disney

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Не так давно Зара совместно с Disney организовала благотворительный концерт «Ты уникален!». Проект ставил своей целью показать, что каждый человек талантлив вне зависимости от жизненных обстоятельств. Нашему каналу певица рассказала про свою благотворительную деятельность.

Я уже год являюсь артистом мира ЮНЕСКО, и мы уже сделали несколько интересных проектов, один из них  - большой концерт с талантливыми детьми с ограниченными возможностями для детских домов. Этот проект мы делаем совместно с компанией Дисней, и надеемся, он принесет огромное удовольствие нашим гостям.

Зара

В ноябре певица выступила с Программой «Ты уникален!», которая позволила соединить воедино ее деятельность  в качестве «Артиста ЮНЕСКО во имя мира» и социальные инициативы компании Disney в России

А уже 4 декабря состоялся еще один большой сольный концерт Зары в концертном зале при ЮНЕСКО в Париже. В выступлении участвовали также Юлия Самойлова - артистка, которую не пустили на Евровидение,  Даниил Плужников - победитель телепроекта "Голос" и петербуржский ансамбль "Поющие руки".

Зара считает, что это очень важные события, и их должно быть как можно больше:

В течение года мы собирали деньги для больных деток, мы проводили выставки талантливых детей, к сожалению, с ограниченными возможностями, потому что, подобным детям нужно очень много любви, и конечно, им нуджна платформа для самореализации! Они должны чувствовать себя нужными! Они талантливые, они замечательные, а самое главное – они вдохновляют всех нас!

Зара

Видео: Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева

Теги: disney , зара , золотой граммофон , золотой граммофон 2017
Категории: Новости шоу-бизнеса России Новости СПб Новости России Лента новостей

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