Запуск спутников связи "Экспресс" отложен из-за брака в "Протоне"

Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс" отложен на июль 2020 года. Причиной стала необходимость замены бракованных деталей в ракете-носителе "Протон-М".

Как сообщил 19 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, брак был обнаружен при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области. Руководитель госкорпорации отметил, что специалисты Роскосмоса доработают "Протон" в течение текущего года.

Ранее мы сообщали о том, что генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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