Рогозин: Генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом

Об этом глава "Роскосмоса" сообщил в эфире радио "КП".

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщил 19 апреля в эфире радио "КП" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сейчас специалист находится в домашней обстановке, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Отметим, что в РКК "Энергия" Евгений Микрин руководит всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики, а сама корпорация отвечает за производство пилотируемых кораблей "Союз" и управление российским сегментом МКС.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в соцсетях сообщил о том, что России придется снизить цены на рынке пусковых услуг на 30%. Причиной этому Рогозин назвал лоббирование санкциями и демпинг со стороны американских компаний – цена запуска ракеты компании SpaceX Илона Маска составляет почти $60 млн, в то время как NASA они обходятся в 1,5-4 раза дороже.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ, РКК Энергия, Космический центр Южный