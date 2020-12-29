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Запрет на передвижение по ночам в Грузии продлится до 1 марта
Сегодня, 12:27
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lesjasap

Запрет на передвижение по ночам в Грузии продлится до 1 марта

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В трех городах постепенно будут сниматься ограничения.

Запрет на передвижение в ночное время в Грузии из-за COVID-19 продлится до 1 марта. Об этом на пресс-конференции сообщила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при главе правительства. 

Запрет на ночное передвижение людей, который действует ежедневно с 21:00 до 05:00, останется в силе до 1 марта

Майя Цкитишвили, грузинская чиновница

Также отмечается, что по решению координационного совета ограничения будут сниматься в Тбилиси, Кутаиси, Рустави. С 1 февраля в этих городах откроются торговые центры и магазины. При этом запрет на работу общественного транспорта будет сохранен до 1 марта.

ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года.

Фото: Pixabay.com

Теги: грузия, запрет, карантин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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anlus
Сегодня 12:44

Рарушительные последствия ковида всё очевиднее. Слава богу, у нас в Томске жестких ограничений не вводили. Даже для тех, кому 65+, достаточно комфортно.

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