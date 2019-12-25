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Запрет на массовые мероприятия в Петербурге продлен до 16 августа
Сегодня, 20:14
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smirenny

Запрет на массовые мероприятия в Петербурге продлен до 16 августа

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Изменение в постановление внес губернатор.

Вечером в пятницу, 24 июля, стало известно, что запрет на проведение массовых мероприятий был продлен до 16 августа. 

Губернатор города Александр Беглов внес соответствующее изменение в постановление о противодействии коронавирусу. В администрации объяснилт, что временное ограничение коснется проведения досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий.

Ранее мы писали, что в Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, массовые мероприятия, мероприятия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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