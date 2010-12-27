Ремонт дорог в Петербурге завершится к ноябрю

На ремонт дорог в текущем году уйдет около 7 миллиардов рублей.

Дорожный ремонт в Петербурге завершится к ноябрю. Об этом сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин.

На ремонт дорог в текущем году уйдет около 7 миллиардов рублей, 5 миллиардов были вложены в городской бюджет, еще два миллиарда добавили благодаря поправке губернатора города. Дополнительные средства позволили добавить 13 адресов к утвержденной адресной программе в 116 участков дорог.

Сейчас комитет принял работы на сумму в 2,9 млрд рублей, что составляет 58% от общего объема. Дорожные ремонты в этом году завершатся к ноябрю.

В ближайшие дни ремонт железнодорожных мостов в Петербурге изменит движение транспорта.

Фото: Piter.TV