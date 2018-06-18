Ремонт железнодорожных мостов в Петербурге изменит движение транспорта

Временные неудобства ожидаются в Московском и Фрунзенском районах.

Ремонт железнодорожных мостов и прокладка газопровода внесет коррективы в транспортное движение некоторых районов Петербурга. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

С 12 октября по 4 ноября обновление ж/д моста ограничит движение транспорта по Боровой улице под этим мостом. В будни проезд будет ограничен лишь по ночам, с 22:00 до 07:00.

Чуть раньше, 1 ноября, закончатся работы на втором железнодорожному мосту в Московском районе. Здесь в ночное время с 01:30 до 05:00 будет затруднено движение по Благодатной улице от Витебского проспекта до Белградской улицы.

Также три дня, с 14 по 16 октября, с 00:00 до 6:00 ограничатся поездки по Благодатной улице от Свеаборгской улицы до проспекта Юрия Гагарина и на перекрестке улицы Благодатной и проспекта Юрия Гагарина. На этих участках будут ремонтировать газопровод. Затем еще на три дня, до 19 октября, затруднительное движение на этих территориях будет круглосуточным.

Самые длительные изменения затронут территорию Будапештской улицы от улицы Турку до проспекта Славы. Здесь с 15 октября и до июля следующего года планирует прокладываться пешеходная галерея.

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Фото: Piter.TV